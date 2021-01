Nota de R$ 200 Raphael Ribeiro/BCB

Publicado 13/01/2021 18:09

Com previsão de produção de 450 milhões de notas de R$ 200 até o fim do ano passado, o Banco Central anunciou nesta quarta-feira que só 53,3 milhões de unidades estavam em circulação até o dia 31 de dezembro de 2020. Isso representa R$ 10,7 bilhões, o que equivale a 12% do total prometido.

Entretanto, o BC afirmou que a produção e distribuição das notas seguem o cronograma planejado. A instituição ressaltou que 84% das unidades já foram produzidas e entregues. "O ritmo de utilização da cédula de R$ 200 vem evoluindo em linha com o esperado, e deverá seguir em emissão ao longo dos próximos exercícios", disseram.

Quando lançaram a cédula de R$ 200, com o lobo guará, em setembro do ano passado, o BC disse que observou nos primeiros meses da pandemia um aumento da demanda da população por papel moeda acima do comportamento do padrão histórico, o que chegou a comprometer seu estoque de segurança. Em razão disso, a instituição afirmou que sem uma nota de R$ 200, haveria o risco de falta de papel-moeda.

"O BC atuou para que não houvesse falta de numerário e que a população tivesse acesso garantido a bens de consumo básico. Além do fato de cidadãos e empresas terem feito reserva de dinheiro físico, observou-se, ainda, no Brasil, o pagamento de benefícios financeiros como auxilio emergencial, BEM (Programa de Manutenção do Emprego e da Renda) e FGTS", disseram.

A instituição disse que o aumento da demanda por papel moeda também foi observada em outros países do mundo. "Em épocas de incerteza, dinheiro simboliza segurança", destacaram.

Ao longo do ano passado, a quantidade de dinheiro em circulação alcançou 370 bilhões. Em 31 de dezembro de 2019, eram 280 bilhões. Para 2021, o BC afirmou que o contrato de fornecimento de cédulas está em fase de análise, sem qualquer definição de quantidades no momento.