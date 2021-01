Por iG

Publicado 14/01/2021 19:59

A Secretaria de Imprensa da Presidência da República confirmou na tarde desta quinta-feira (14) o pedido de Jair Bolsonaro (sem partido) para demitir o presidente do Banco do Brasil, André Brandão. A solicitação do presidente endereçada ao Ministro da Economia, Paulo Guedes, acontece após a autarquia anunciar o plano de reestruturação e o fechamento de 200 agências.

De acordo com o comunicado, Bolsonaro não teria ficado satisfeito com a decisão tomada por Brandão, por isso solicitou a saída do presidente do BB. No entanto, Guedes tenta reverter o quadro.

Fontes no Palácio do Planalto informaram que o presidente quer adiar o plano de reestruturação da instituição para não interferir nas eleições para a presidência da Câmara e do Senado, marcadas para 1º de fevereiro.

Nesta quinta-feira, o Banco do Brasil informou que não recebeu o pedido de demissão de André Brandão.

Em reunião com Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também se mostrou contrário a saída do presidente do BB. Para Neto, a demissão de Brandão pode ser entendida como interferência do poder executivo em uma empresa com ações na Bolsa de Valores.