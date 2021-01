Com situação caótica, servidores dizem que não há como manter agências do INSS abertas Reprodução internet

Publicado 14/01/2021 17:43 | Atualizado 14/01/2021 17:45

Manaus - A Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) solicitou ao secretário especial Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, a adoção de medidas urgentes em decorrência do aumento exponencial do contágio do coronavírus (Covid-19) na cidade. Na carta, a associação pede o fechamento de todas as agências da Previdência Social em Manaus, no Amazonas.

"Como amplamente noticiado, a capital do Estado do Amazonas atravessa uma situação sanitária e epidemiológica de nível catastrófico. Manaus, que congrega mais da metade da população amazonense, vive novo colapso do sistema de saúde causado pela infecção incontrolável do novo coronavírus", afirmam, na carta.

Peritos médicos federais lotados na capital do Amazonas têm noticiado a circulação de segurados com sintomas de covid-19 nas dependências das agências. Por necessidade econômica, esses cidadãos se deslocam de suas residências até as unidades do INSS e acabam contribuindo para a majoração do contágio local.

"Nesse contexto caótico, não se mostra razoável manter as agência de Manaus abertas para atendimento do público em geral. Para manter a vida dos servidores e da população em segurança, a única alternativa cabível para o momento é o fechamento compulsório de todas as unidades do INSS

localizadas na capital amazonense", ressaltam.