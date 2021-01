Reabertura das agências do INSS é adiada para dia 3 de agosto Antonio Cruz/Agência Brasil

Por Marina Cardoso

Publicado 15/01/2021 13:19

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou, na noite desta quinta-feira, que irá ampliar de 30% para 40% o número de servidores designados para a análise de benefícios previdenciários. A medida já vai valer a partir deste mês de janeiro.

O instituto afirmou que a mudança de cargos desses servidores, que atuavam nas áreas de meio e de atendimento nas agências da Previdência Social, será possível em função da contratação de aposentados e militares inativos no ano passado, além da realização de oficinas com os gestores das cinco Superintendências Regionais em dezembro do ano passado.

A autarquia também informou que está ampliando o número de servidores que atuam exclusivamente na concessão de benefício, através da implementação de programas de gestão por teletrabalho. "Esses servidores trabalham com meta mensal maior do que os demais, portanto, apresentam maior produtividade na análise de requerimentos, o que acarretará em notória queda do estoque de pedidos", explicou o instituto.

Além disso, o INSS promoverá, em todo o país, qualificação dos requerimentos para reduzir o número de pedidos em exigência, desburocratização e simplificação de processos para acelerar a análise e, por fim, implementará automaticamente a concessão de benefícios judiciais.