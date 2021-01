Movimentação no Comercio no Méier na Dias da Cruz Daniel Castelo Branco

Publicado 15/01/2021 18:04

Rio - Os empresários estão mais confiantes na retomada econômica nos próximos meses. Segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ), 21,3% dos empresários do setor de comércio e serviços do Estado do Rio afirmaram que a situação de seus negócios melhorou nos últimos três meses, superando o período de dezembro (20,7%). Além disso, o número de comerciantes que acreditam que suas empresas estão estabilizadas aumentou de 19,7%, no mês anterior, para 24,5% em janeiro.

No cenário de piora, os empreendedores afirmaram que reduziu de 29,8%, no mês de dezembro, para 28,3%, assim como os que acreditam que piorou muito: de 27,3% para 22,3%. Para 3,6%, houve muita melhoria, frente a 2,5% em dezembro.

Conforme divulgou a pesquisa, a variação também foi positiva na expectativa que os empresários fazem para os seus negócios nos próximos três meses. Cerca de 76% dos empreendedores esperam que melhore ou melhore muito, enquanto no mês anterior esse percentual era de 71%. Além disso, foi possível observar também uma leve redução na proporção de empresários que acham que vai piorar ou piorar muito, de 12,3% em dezembro para 10,4%, em janeiro.

"Portanto, aqui houve uma melhora no otimismo para os próximos três meses em relação ao próprio negócio, primeiro sinal positivo após duas quedas consecutivas", afirma a federação.

O indicador que captura o comportamento da demanda pelos bens e serviços produzidos pelos empresários nos últimos três meses também apresentou crescimento. Em janeiro, o indicador marcou 65,7% (contra 61,8% em dezembro).

Sobre a expectativa dos fluminenses pelas demandas nos próximos meses, a sondagem registrou aumento dos que acreditam que haverá estabilização: de 32% em dezembro para 33,9% em janeiro. Para outros 43,2%, haverá aumento e 8,6% esperam um incremento significativo. Houve, ainda, redução entre os pessimistas de 12,3% em dezembro para 8,6%, em janeiro. Para os que acreditam diminuição acentuada, o percentual se manteve estável em 5,6%. Sinteticamente, os empresários estão otimistas em relação à demanda nos próximos três meses. O indicador que captura a informação subiu de 132,3% em dezembro para 137,6% em janeiro.

Contratação

Perguntados sobre o quadro de funcionários, o levantamento mostrou outro aumento entre os que disseram que o número de trabalhadores em suas empresas aumentou nos últimos três meses: de 4,2% para 6%. Já para 46,4% o quadro foi estabilizado, seguido pelos que responderam que houve redução (22,3%) e muita diminuição (24,7%).

Apenas 6% informaram que existiu um aumento. Em resumo, houve aumento do indicador que mede a contratação nos últimos três meses: 54,4% em dezembro para 59,6% em janeiro.



Houve aumento também da expectativa de contratação entre o mês passado e neste mês. Isso se explica principalmente pela proporção de empresários que disse que o quadro de funcionários diminuiria ou diminuiria muito (22,5%) em janeiro, frente aos 24,6% dezembro do ano passado. O indicador subiu de 95,6% em dezembro para 98,6% em janeiro.

Preço dos fornecedores

No início do ano, é possível observar uma relativa estabilidade na percepção que os empresários fazem a respeito dos preços dos fornecedores. "Caso o quadro se mantenha assim, é possível que nos próximos meses percebamos o início de uma redução nos preços ao consumidor", indica a Fecomércio RJ.

A trajetória do preço ao consumidor dependerá do grau de velocidade de recuperação do setor de serviços, que por sua vez dependerá do ritmo com que os governos vão vacinar a população. Se a vacinação tiver um bom ritmo no primeiro trimestre, a recuperação do setor de serviços muito provavelmente também ganhará força impactando a tendência dos preços da economia.

Inadimplência

A pesquisa também mostra que ocorreu um aumento de pouco mais de três pontos percentuais no percentual de empresários que responderam que não estão inadimplentes: 42,8% frente a 39,2% em dezembro, contra 22,1% que afirmam que suas empresas estão inadimplentes, seguidos por 22,1% que informaram que seus negócios estão com poucas restrições. Os que se consideram muito inadimplentes correspondem a 13,1%.



Em relação ao tipo de inadimplência, os fornecedores (37,6%) lideram o ranking, seguidos pelo aluguel (35%), pelos bancos comerciais (29,5%), conta de luz (23,2%), entre outros. A pesquisa foi feita com 498 entrevistados entre os dias 5 e 8 deste mês.