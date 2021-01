Para evitar a aglomeração de pessoas nas agências, o INSS antecipou, entre março e novembro, parte do auxílio doença Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 16/01/2021 08:16 | Atualizado 16/01/2021 10:16

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que efetuaram pedido de benefício por incapacidade no período da pandemia têm até este sábado para solicitar perícia presencial.



Deve agendar a perícia quem, a partir de 1º de fevereiro de 2020, fez pedido de auxílio-doença, mas não conseguiu passar pela perícia médica e não instruíram o pedido com atestado médico, ou o segurado que pediu o adiantamento do benefício e teve a solicitação indeferida, ainda que parcialmente, com base no atestado médico juntado.

A solicitação do benefício de auxílio-doença deve ser feita pelos canais remotos de atendimento do INSS, quais sejam, Meu INSS ou 135 de teleatendimento. O INSS informou que enviou avisos para os requerentes que tenham fornecido estes tipos de dados para contato.



A medida foi publicada pelo INSS em no dia 16 de dezembro de 2020 e propôs um prazo de 30 dias para a solicitação de benefício de incapacidade negado durante o período em que não foram realizadas perícias médicas presenciais no INSS devido à pandemia de Covid-19.

Apesar da possibilidade de antecipação do benefício de auxílio-doença no valor de um salário-mínimo (R$ 1.045), muitos benefícios foram negados pelo não encaminhamento da documentação correta ao INSS via canais remotos. Por isso a DPU alerta às pessoas que não percam a data até o sábado para pedir a realização de perícia presencial, para que seja possível a análise do INSS sobre a incapacidade e a possibilidade de concessão do benefício, desde o requerimento realizado após o dia 1º de fevereiro de 2020.

Ao ir para a perícia, o segurado deverá levar todos os documentos que comprovem o motivo do afastamento do trabalho, como laudos, exames, atestados e receitas médicas. O auxílio-doença é pago a empregados que não podem ir ao trabalho por mais de 15 dias em decorrência de enfermidade ou de acidente.

Para evitar a aglomeração de pessoas nas agências, o INSS antecipou, entre março e novembro, parte do auxílio doença. O segurado recebeu um adiantamento de até R$ 1.045 – valor do salário mínimo no ano passado – sem a necessidade de perícia. Após a confirmação do benefício pelo médico perito, a quantia recebida antecipadamente seria descontada dos futuros pagamentos.



De acordo com o INSS, a diferença entre o salário mínimo e o valor do auxílio doença, caso este seja superior ao mínimo, foi paga em dezembro. Eventuais ajustes estão sendo feitos neste início de 2021.