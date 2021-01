Foram creditados cerca de R$ 2,4 bilhões para esse público nos ciclos 5 e 6 de pagamentos Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 09:41 | Atualizado 17/01/2021 09:58

Rio - A partir desta segunda-feira, dia 18, cerca de 3,4 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão nascidos em agosto poderão sacar ou transferir os recursos da poupança social digital. Os aniversariantes de setembro e outubro também estarão autorizados a realizarem saques e transferências nesta semana, na quarta e sexta-feira, respectivamente.

Vale lembrar que a última parcela do benefício foi depositada ainda no ano passado. A liberação para saques em dinheiro, dos ciclos 5 e 6, termina no dia 27 deste mês, quando beneficiários nascidos em dezembro estarão aptos a retirar os valores. Confira o calendário:

Dia 18 (segunda-feira): nascidos em agosto

Dia 20 (quarta-feira): nascidos em setembro

Dia 22 (sexta-feira): nascidos em outubro

Dia 25 (segunda-feira): nascidos em novembro

Dia 27 (quarta-feira): nascidos em dezembro

Como realizar o saque em espécie



É preciso fazer o login no App CAIXA Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da CAIXA, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes CAIXA Aqui.