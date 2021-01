Alunos serão capacitados nos temas de empreendedorismo, marketing e vendas, finanças, comunicação, redes sociais e uso consciente de energia Reprodução de internet

Rio - A Fundação Laço Rosa, com o apoio da Enel Distribuição Rio, está com inscrições abertas para o curso gratuito online profissionalizante em empreendedorismo, chamado ‘Força na Peruca’. A iniciativa conta com mil vagas e podem participar clientes Enel dos municípios de Cabo Frio, Duque de Caxias, Magé, Campos dos Goytacazes, Itaboraí, Angra dos Reis e Petrópolis. Os interessados que residam nesses locais podem acessar a página do projeto e realizar a sua inscrição até o dia 31 de janeiro.

“Essa iniciativa da Fundação Laço Rosa, com apoio da Enel, é muito representativa, pois estamos contribuindo com a capacitação profissional gratuita dessas pessoas e criando oportunidades para novos empreendedores nesses municípios. Com essa iniciativa, também reforçamos nosso compromisso com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Nº 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) da Agenda 2030 das Nações Unidas”, afirmou Ana Luiza Silva, coordenadora de projetos da Enel.

A capacitação integra o pacote de iniciativas da Enel #JuntosNaMesmaEnergia que está investindo R$23,4 milhões para ações com foco na prevenção e no enfrentamento à covid-19 no país. Diante da situação vivenciada pela pandemia, as duas instituições se uniram em prol de oferecer um programa de capacitação e fomento ao trabalho aos pequenos empreendedores no Estado do Rio.

Serão 75h de aulas durante o curso online, que tem curadoria de conteúdo feita por Marcelle Medeiros — empreendedora social e presidente da Laço Rosa —e Patrícia Brazil, empreendedora serial com quatro negócios na última década e fundadora da 1ª plataforma de empreendedorismo para mulheres no Brasil, “Ela Sonha Ela Faz”. Ao final do curso, os alunos que completarem todas as aulas ganharão certificados. Os inscritos serão capacitados nos temas de empreendedorismo, marketing e vendas, finanças, comunicação, redes sociais e uso consciente de energia.



Os alunos inscritos no curso poderão ainda ser selecionados para participar da segunda fase do projeto, com aulas presenciais em Cabo Frio. Serão 40 vagas com 140h de carga horária em técnicas de perucaria e, no fim desta etapa, cada aluno produzirá cinco perucas, que serão doadas para 200 mulheres em tratamento de câncer.

“Para quem passa por um diagnóstico de câncer, o uso da peruca não é vaidade, é medicinal. Força na Peruca é um projeto que resolve essa necessidade e ainda capacita pessoas na profissão de perucaria. Mais do que aprender a fazer uma peruca, os alunos aprendem a resgatar a própria autoestima e a de pacientes com câncer. Mais de 160 alunos já passaram pela metodologia e a parceria com a Enel vai ampliar esse impacto”, reforçou Marcelle Medeiros, presidente da Fundação Laço Rosa.