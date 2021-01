Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco

Publicado 18/01/2021 16:28 | Atualizado 18/01/2021 16:36

O Supermercado Guanabara faz nesta segunda e terça-feira promoção de produtos de higiene, como algodão, shampoo, condicionar e pente. As ofertas são realizadas para comemorar o dia da manicure e do cabeleireiro.

Confira abaixo as ofertas válidas:

Manicure

Removedor de esmalte Ideal 200ml - R$4,79



*Esmalte Impala 7,5ml - R$2,79



Algodão Use Hidrofilo 25g - R$1,84



Algodão Use Hidrofilo 50g - R$3,47



Algodão Apollo 100g - R$6,12



Algodão Apollo 25g - R$ 1,89



Algodão Apollo 50g - R$3,34



Algodão Apollo Bola Color 100g - R$6,11



Algodão Cottonbaby Bola 50g - R$2,55



Algodão Cottonbaby Bola Color c/ 50 uni - R$2,55



Algodão Cottonbaby Lady Disco c/ 60 uni - R$4,66



Algodão Cottonbaby Lady Rolo 50g - R$4,78



Algodão York 25g - R$2,27



Algodão York 50g - R$3,19



Algodão York Bola 50g - R$2,99



Algodão York Disco c/ 50 uni - R$4,75



Algodão Farol Hidrofil 100g - R$3,93



Algodão Farol Hidrofil 25g - R$1,45



Algodão Farol Hidrofil 50g - R$2,51



Algodão Farol Hidrofil Bola 100g - R$3,53



Algodão Farol Hidrofil Bola 50g - R$1,89



Algodão Farol Hidrofil Disco c/ 70 uni - R$3,23



Lixa P/ Unha Fantasy Degrade - R$3,79



Porta acetona Florence REF1522 un - R$7,29





*Produto disponível apenas nas seguintes filiais: Penha, Bangu I, Barra da Tijuca, Niterói, Irajá, Vila Isabel, São Gonçalo, Bento Ribeiro, Nova Iguaçu, Cascadura, Tijuca, Bonsucesso e Campo Grande - Estrada Rio do A.

Cabelereiro



Tintura Maxton mini kit (exceto tons vermelhos) - R$7,99



Coloração COR&TON - R$8,75



Condicionador Super Tresemmè 170ml - R$11,98



Condicionador Super Dove 170ml - R$14,98



Creme Tratamento Novex 1K - R$11,98



Creme Tratamento Keraform Skafe 1K - R$9,98



Shampoo 250ml + Cond Dabelle 200ml - R$9,98



Máscara Tratamento Dabelle 800g - R$9,98





Bucha Vegetal Marco Boni R8405 1un - R$5,99



Escova e pente Florence Baby un - R$10,99



Escova Florence Banho Cabo L1920TW - R$16,79



Escova Florence MB PEQ REF7505 1un - R$18,69



Escova Marco Boni Grande 7702BW un - R$24,99



Escova Marco Boni IMPORT un - R$12,39



Escova Marco Boni P/CAB OV 7581T un - R$19,49



Escova Marco Boni Priscila un - R$15,69



Escova Marco Boni Roquete PEQ 7342 - R$16,29



Escova Regina REF7724B un - R$26,79



Escova Térmica Florence Média un - R$32,89



Espelho Marco Boni PEQ P/Bolsa un - R$10,39



Esponja Marco Boni P/ Banho 6023 un - R$5,19



Estojo dental Florence REF0851 un - R$3,69



Kit Marco Boni Infantil REF0603B un - R$18,26



Mini escova Marco Boni 7920BW - R$12,97



Pente Cabo Pontiagudo REF1274 un - R$4,59



Pente Marco Boni DEN TR CO R250B un - R$8,99



Pincel P/ Barba grande un - R$11,79



Tesoura Marco Boni P/ Unhas un - R$20,69



Touca Metálica Florence REF8416 - R$4,69