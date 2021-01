Fachada do Ministério da economia na Esplanada dos Ministérios Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 10:23

Rio - O Ministério da Economia já discute a volta do auxílio emergencial, mas apenas se o Congresso aprovar, de forma rápida, um novo pacote de medidas de corte de gastos. As informações são do Estadão Conteúdo, que ouviu integrantes da equipe econômica.

A decisão, portanto, depende dos desdobramentos do resultado das eleições para a presidência da Câmara e do Senado - marcadas para o dia 1º de fevereiro - e do diálogo do ministro da Economia, Paulo Guedes, com os futuros líderes.

A última parcela do auxílio, criado em abril por conta da crise econômica provocada pela pandemia da covid-19, foi paga no fim de dezembro de 2020.



Bolsonaro disse também que trataria da possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e não com apoiadores. "Converso sobre isso com o Paulo Guedes, contigo não", disse, ao ser questionado por um apoiador.

* Com informações do Estadão Conteúdo