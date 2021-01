A taxa é maior que a de dezembro do ano passado (0,96%) Rovena Rosa/Agência Brasil

Por Agência Brasil

Publicado 28/01/2021 11:27 | Atualizado 28/01/2021 11:28

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste de contratos de aluguel em todo o país, registrou inflação de 2,58% em janeiro deste ano. A taxa é maior que a de dezembro do ano passado (0,96%). Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV) informou hoje (28), o IGP-M acumula inflação de 25,71% em 12 meses. Em janeiro de 2020, o acumulado era de 7,81%.



A alta da taxa de dezembro para janeiro foi puxada pelos preços no atacado, medidos pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, que subiram 3,38% em janeiro ante uma alta de 0,90% em dezembro.



O Índice Nacional de Custo da Construção também teve alta de dezembro (0,88%) para janeiro (0,93%).



O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, teve queda na inflação, ao passar de 1,21% em dezembro para 0,41% em janeiro.