Rio - O Procon-RJ fez um levantamento de preços de materiais escolares no Estado do Rio para auxiliar os consumidores a realizarem as compras de início do ano letivo. O órgão orientou também a reutilização de materiais comprados no último ano - já que o ensino acabou interrompido pela pandemia da covid-19 e muitos itens, como lápis, canetas e cadernos, não chegaram a ser utilizados.

Além de seis lojas do comércio eletrônico de material escolar, o órgão consultou, em sua pesquisa, os preços em 12 lojas físicas nas zonas norte, oeste, sul e baixada do Rio, além de Niterói, São João da Barra, Macaé, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio.



Agentes do departamento de Estudos e Pesquisas levantaram os preços dos itens mais utilizados e solicitados pelas escolas em pelo menos duas lojas físicas diferentes em cada localidade e compararam o valor de 26 materiais de marcas variadas. Apontador, Borracha, Caderno de matérias, anotações, caligrafia e de desenho, caneta, cola, lápis, giz de cera, lápis de cor, massa de modelar, hidrocor, entre outros itens fazem parte do relatório que pode ser acessado por completo pelo link.



O Procon-RJ orienta que o consumidor deve pesquisar e comparar os preços em diferentes lojas antes de comprar os materiais escolares. Além disso, ele deve se atentar aos itens que são proibidos de solicitar, inclusive a escola não pode definir marcas e condicionar a compra dos materiais a determinado estabelecimento ou à loja específica. A única exceção dessas proibições fica relacionada a uniforme e materiais didáticos próprios vendidos pela escola.



“Considerando que o ensino pode ser também na modalidade on-line, garantido pela lei estadual, a lista de material pode sofrer modificações no conteúdo e na quantidade, mas baseado no plano pedagógico e sempre respeitando as restrições de materiais de uso coletivo. Importante que as instituições de ensino informem ao consumidor de forma expressa e transparente as adaptações e mudanças.” completa o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.