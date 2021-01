O acordo foi assinado nesta sexta-feira, no Palácio Guanabara Divulgação/ Governo do Estado do Rio de Janeiro

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 15:41 | Atualizado 29/01/2021 15:49

Rio - Após adesão maciça dos hotéis do Estado do Rio de Janeiro, o Selo PET Friendly começará a ser entregue a lojas, bares e restaurantes que autorizam a entrada e permanência de animais de estimação. A novidade foi implementada em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-RJ) e com o Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SindRio).



O acordo de cooperação entre o Governo do Estado e as entidades de classe foi assinado, nesta sexta-feira, no Palácio Guanabara. Durante o evento, o governador em exercício Cláudio Castro falou sobre a importância da iniciativa.



