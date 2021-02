Brasil concederá R$ 315 bilhões em privilégios tributários até o fim de 2021 Imagem de internet

Publicado 01/02/2021 14:04

Rio - Até o fim de 2021, o Brasil concederá R$ 315 bilhões em privilégios tributários só na esfera federal. O dado faz parte do levantamento Privilegiômetro , da Unafisco Nacional.

O hotsite da associação dos auditores fiscais da Receita Federal traz com detalhes o volume, por setor e por natureza, de gastos tributários inúteis. O trabalho inédito revela o quanto vem sendo renunciado pelo Estado sem qualquer critério técnico do ponto de vista macroeconômico, recursos que poderiam estar ajudando no ajuste das contas da União e contribuindo no custeio de medidas humanitárias, como o auxílio emergencial.

Ainda de acordo com o estudo, os cinco maiores privilégios tributários do Brasil são a isenção dos lucros e dividendos distribuídos por pessoa jurídica; a não instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF);

o Simples Nacional, quando usufruído por empresas com faturamento superior a R$ 1,2 milhão; a renúncia fiscal da Zona Franca de Manaus; e os programas de parcelamentos especiais.