Publicado 01/02/2021 17:08 | Atualizado 01/02/2021 17:46

Rio - Após contribuintes relatarem que receberam um e-mail utilizando, de forma ilegal, o nome da Receita Federal, nos últimos dias, o órgão alertou que não envia mensagens para comunicar divergências nos dados cadastrais dos cidadãos. Segundo a instituição, a mensagem maliciosa alega que, com base em análise da entrega da Declaração do Imposto de Renda do contribuinte, foram encontrados problemas relacionados ao seu CPF.