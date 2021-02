Por iG - Economia

Publicado 04/02/2021 12:33 | Atualizado 04/02/2021 14:08

Em torno de 1,4 milhão de beneficiários não sacaram o auxílio emergencial no prazo estipulado. Isso fez com que o dinheiro, que totaliza R$ 1,3 bilhão, fosse devolvido para os cofres da União. As informações são do G1.

Por regra da Caixa Econômica Federal, os beneficiários têm até 90 dias para movimentar o auxílio na poupança social digital. No caso dos contemplados pelo Bolsa Família, o prazo sobe para 270 dias.

Quem não sacar o valor dentro do prazo corre o risco de perder o benefício, assim como aconteceu com essas 1,4 milhão de pessoas.

No total, o governo concedeu o auxílio emergencial para quase 68 milhões de pessoas, totalizando em torno de R$ 290 bilhões em recursos. O calendário de liberação do saque terminou no último dia 28 de janeiro, o que significa que todos os beneficiários já podem movimentar e sacar o dinheiro.