O concurso de número 2.342 da Mega-Sena sorteará na noite deste sábado Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por Agência Brasil

Publicado 06/02/2021 09:48

O concurso de número 2.342 da Mega-Sena sorteará na noite deste sábado (6) um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.



Além do prêmio máximo, para quem cravar as seis dezenas sorteadas, a Mega-Sena paga aos acertadores da quina e da quadra.



Atualmente, o preço da aposta simples da Mega-Sena, em que o apostador marca seis dezenas, é de R$ 4,50.



Os jogos podem ser feitos até as 19h nas casas lotéricas. Há também a opção de apostas pela internet.



Os sorteios são realizados pela Caixa Econômica Federal duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados, às 20h (horário de Brasília).