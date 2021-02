Crescimento projetado pelo Itaú para 2021 pode cair pela metade caso a vacinação atrase ainda mais Imagem de internet

Por Brasil Econômico

Publicado 07/02/2021 13:54

Projeções de grupos de economistas enxergam a velocidade do programa nacional de imunização com um dos principais fatores do crescimento econômico em 2021. Instituições já revisam para baixo o PIB (Produto Interno Bruto) por causa da falta de recursos no orçamento para estimular a economia, da piora da pandemia e da demora para vacinar.

Dados coletados pela Folha com economistas da Tendência Consultoria revelam um crescimento menor do que o projetado, de 2,9%, abaixo da mediana do mercado de 3,5% apurada pelo Banco Central.

Anteriormente, o Santander havia projetado crescimento de 3,4%, mas revisou a projeção por causa do aumento do número de mortes e casos de Covid-19 . O Itaú projeta crescimento de 4% em 2021, porém, com possibilidades de cair pela metade caso a vacinação atrase ainda mais.