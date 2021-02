Pagamento do Bolsa Família de fevereiro começa nesta quinta Divulgação/Caixa Econômica Federal

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 13:51

Rio - O pagamento do Bolsa Família de fevereiro começará a ser pago nesta quinta-feira pela Caixa Econômica Federal, segundo o cronograma divulgado pelo Ministério da Cidadania em janeiro.

A ordem dos pagamentos ocorrerá de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Nesta quinta, receberá o benefício os cadastrados com o NIS de final 1. No dia seguinte, os de final 2 e, na próxima segunda, os de final 3, seguindo esta ordem até o dia 26, quando os beneficiários com o NIS de final número 0 receberão.

Confira as datas do pagamento de fevereiro:

* Final do NIS 1: 11 de fevereiro

* Final do NIS 2: 12 de fevereiro

* Final do NIS 3: 17 de fevereiro

* Final do NIS 4: 18 de fevereiro

* Final do NIS 5: 19 de fevereiro

* Final do NIS 6: 22 de fevereiro

* Final do NIS 7: 23 de fevereiro

* Final do NIS 8: 24 de fevereiro

* Final do NIS 9: 25 de fevereiro

* Final do NIS 0: 26 de fevereiro

O pagamento sempre seguirá essa ordem, e começará por volta da segunda ou terceira semana do mês. Confira como será o pagamento até o final do ano:

*Final do NIS 1: 11 de fevereiro; 18 de março; 16 de abril; 18 de maio; 17 de junho; 19 de julho; 18 de agosto; 17 de setembro; 18 de outubro; 17 de novembro e 10 de dezembro

* Final do NIS 2: 12 de fevereiro; 19 de março; 19 de abril; 19 de maio; 18 de junho; 20 de julho; 19 de agosto; 20 de setembro; 19 de outubro; 18 de novembro e 13 de dezembro

* Final do NIS 3: 17 de fevereiro; 22 de março; 20 de abril; 20 de maio; 21 de junho; 21 de julho; 20 de agosto; 21 de setembro; 20 de outubro; 19 de novembro e 14 de dezembro

* Final do NIS 4: 18 de fevereiro; 23 de março; 22 de abril; 21 de maio; 22 de junho; 22 de julho; 23 de agosto; 22 de setembro; 21 de outubro; 22 de novembro e 15 de dezembro

* Final do NIS 5: 19 de fevereiro; 24 de março; 23 de abril; 24 de maio; 23 de junho; 23 de julho; 24 de agosto; 23 de setembro; 22 de outubro; 23 de novembro e 16 de dezembro

* Final do NIS 6: 22 de fevereiro; 25 de março; 26 de abril; 25 de maio; 24 de junho; 26 de julho; 25 de agosto; 24 de setembro; 25 de outubro; 24 de novembro e 17 de dezembro

* Final do NIS 7: 23 de fevereiro; 26 de março; 27 de abril; 26 de maio; 25 de junho; 27 de julho; 26 de agosto; 27 de setembro; 26 de outubro; 25 de novembro e 20 de dezembro

* Final do NIS 8: 24 de fevereiro; 29 de março; 28 de abril; 27 de maio; 28 de junho; 28 de julho; 27 de agosto; 28 de setembro; 27 de outubro; 26 de novembro e 21 de dezembro

* Final do NIS 9: 25 de fevereiro; 30 de março; 29 de abril; 28 de maio; 29 de junho; 29 de julho; 30 de agosto; 29 de setembro; 28 de outubro; 29 de novembro e 22 de dezembro

* Final do NIS 0: 26 de fevereiro; 31 de março; 30 de abril; 31 de maio; 30 de junho; 30 de julho; 31 de agosto; 30 de setembro; 29 de outubro; 30 de novembro e 23 de dezembro