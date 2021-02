Comissão presidida por Rafael Aloisio Freitas levará mais de 20 sugestões a Eduardo Paes Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 18:04 | Atualizado 22/02/2021 18:13

Rio - A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara de Vereadores, presidida por Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), aprovou nesta segunda-feira, por 9 votos a 3, o relatório final com mais de 20 sugestões para o prefeito Eduardo Paes, e também para o próprio Poder Legislativo, com o objetivo de acelerar a retomada da economia na cidade.



"Encerramos hoje o último capítulo da comissão e, mesmo com algumas divergências, naturais e saudáveis para a democracia, o relatório final aborda aspectos importantíssimos para a cidade com o objetivo de melhorar o controle das nossas despesas, aumentar a arrecadação, criar um ambiente de negócios favoráveis para recebermos mais investimentos e, com isso, gerarmos muito mais empregos, gerando um ciclo virtuoso economicamente para a cidade", disse Rafael Aloisio Freitas.



O relatório final ficou sob a responsabilidade do vereador Pedro Duarte (Novo), que está em seu primeiro mandato, e teve o trabalho elogiado por todos os integrantes da comissão. Para Rafael Aloisio, há três pontos que merecem um grande destaque neste primeiro momento: uma reforma tributária que torne o Rio uma cidade atrativa para os investidores; a revisão das legislações que incidem diretamente em setores como turismo, hotelaria, eventos, bares e restaurantes; e a viabilização de investimentos em infraestrutura em polos industriais como Santa Cruz, Campo Grande, além de outros como Mercado São Sebastião.



O vereador Lindbergh Farias (PT) elogiou a dedicação do relator Pedro Duarte para a elaboração do relatório, mas, de forma polida, não aprovou o texto final e pediu que fosse registrado seu voto em separado com as propostas que considera mais relevantes no momento. Além de Lindbergh, William Siri e Mônica Benício (Psol) também não aprovaram o relatório final.



"A grande preocupação que deveria ser de todos nós, neste momento, é o emprego. Acho que o prefeito e nós, vereadores, deveríamos focar nisso. É o que Biden está fazendo nos EUA, Boris Johnson no Reino Unido. E não são políticos de esquerda. Temos 127 mil postos de trabalho a menos no Rio. São Paulo, apenas mil. A Petrobras investia 23 bilhões de dólares aqui e reduziu para 11 bilhões. Cada bilhão investido representa 27 mil empregos. Deveríamos exigir investimentos da Petrobras, que o novo presidente faça aqui as plataformas P78 e P79, não na Coreia do Sul. O Rio vive um período de devastação econômica após o golpe de 2016. Não vamos recuperar a cidade fazendo ajuste fiscal, mas com investimento público", disse Lindbergh Farias.



Os vereadores Dr. Jairinho (SDD), Carlos Bolsonaro (Republicanos), Dr. Rogério Amorim (PSL), Márcio Ribeiro (Avante), Márcio Santos (PTB), Vitor Hugo (MDB), Welington Dias (PDT), além de Rafael Aloisio Freitas, aprovaram o relatório final. O vereador Felipe Michel (PP) não compareceu.