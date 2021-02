Polícia Federal deflagrou a Operação Fiscela nesta terça-feira Arquivo/Polícia Federal

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 13:49 | Atualizado 23/02/2021 13:56

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, a Operação Fiscela, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes contra o INSS que gerou a obtenção indevida de 40 benefícios previdenciários de auxílio doença. Segundo a PF, alguns investigados receberam o auxílio mais de uma vez. A força-tarefa estima que o pagamento dos benefícios fraudados tenha gerado um prejuízo de aproximadamente R$ 500 mil aos cofres públicos.



Nesta manhã foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de São Paulo e realizados sequestros de valores de contas bancárias de 31 pessoas, conforme decisão da Primeira Vara Federal de Campinas.



As investigações, realizadas no âmbito da força-tarefa composta pela Polícia Federal e pela Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista – CGINT, iniciaram-se no ano de 2018, após apurações do próprio INSS apontarem irregularidades nas concessões de alguns benefícios.



Durante as investigações foram identificadas dezenas de pessoas empregadas que estavam simulando problemas de saúde e, com suporte em documentação falsa, conseguiam obter o benefício de auxílio doença previdenciário.



O nome da operação, Fiscela, faz referência ao fato de que funcionários do setor de recursos humanos das empresas foram ameaçados com a exigência de que ficassem calados e deixassem de prestar informações ao INSS.



Conforme a PF, os investigados, na medida de sua culpabilidade, responderão pelos crimes de estelionato majorado, falsidade documental e ameaça, cujas penas somadas podem ultrapassar 10 anos de reclusão.