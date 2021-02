Caixa Econômica Federal Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 18:27 | Atualizado 23/02/2021 19:34

O abono salarial PIS/Pasep 2020/2021 (ano-base 2019) ainda não foi sacado por mais de 8,5 milhões de trabalhadores. O calendário de pagamentos ocorreu entre julho do ano passado e seguiu até o dia 11 deste mês. Entretanto, o saque pode ser realizado até 30 de junho de 2021.

Segundo a Caixa Econômica, responsável pelo PIS, cerca de 8,1 milhões de trabalhadores ainda não realizaram o saque do abono salarial, totalizando R$ 6,6 bilhões não pagos.

No Rio, foram pagos R$ 436,6 milhões para 559.032 trabalhadores, enquanto no Estado do Rio somaram R$ 898,3 milhões para 1.140.419 trabalhadores. No Estado do Rio, cerca de 697 mil trabalhadores ainda não receberam, totalizando R$ 579,1 milhões não pagos.

Em todo o calendário, a CAIXA irá disponibilizar mais de R$ 1,4 bi para mais de 1,8 milhão de trabalhadores, no Estado do Rio de Janeiro. Em todo o País, serão R$ 17,4 bilhões para 22,2 milhões de trabalhadores. Recebem o benefício pelo banco os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. Vale lembrar que o lote para nascidos nos meses de maio e junho foi antecipado para dia 11 deste mês.

Já o Banco do Brasil, responsável pelo Pasep, identificou mais de 2,7 milhões de trabalhadores aptos a receber o abono salarial do Pasep para o exercício 2020/2021, com saldo total de R$ 2.573.572.934,93.





Para quem quer consultar informações do PIS, como ver se tem direito ao benefício e o valor disponibilizado, o trabalhador deve verificar por meio do aplicativo Caixa Trabalhador, pelo atendimento CAIXA ao Cidadão - 0800 726 0207 e no site Desse total, cerca de 2,235 milhões de trabalhadores já realizaram o saque do benefício, com desembolso de R$ 2,2 milhões de reais. Não sacaram o abono salarial cerca de 477 mil trabalhadores, com saldo remanescente de R$ 373 milhões de reais.Para quem quer consultar informações do PIS, como ver se tem direito ao benefício e o valor disponibilizado, o trabalhador deve verificar por meio do aplicativo Caixa Trabalhador, pelo atendimento CAIXA ao Cidadão - 0800 726 0207 e no site http://www.caixa.gov.br/abonosalarial/

Para saber se tem direito ao Pasep, o servidor, o militar ou o funcionário de empresa pública pode consultar o site www.bb.com.br/pasep ou ligar para a central de atendimento do Banco do Brasil, nos telefones 4004-0001 e 0800-729-0001.