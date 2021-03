99 promove uma campanha para os motoristas Divulgação

Publicado 01/03/2021 13:34

Neste dia 1º, a cidade do Rio completa 456 anos. Mesmo com todos os desafios vividos pela pandemia da Covid-19, o povo carioca se mostrou muito solidário em 2020. Levantamento da 99, aplicativo de transporte indiviual, aponta que, durante o ano passado, os passageiros da cidade doaram cerca de R$ 600 mil em gorjetas aos motoristas parceiros da empresa. Valor que é repassado integralmente ao motorista e ajuda a impulsionar a economia local. Por conta disso, neste mês, a 99 irá dobrar o valor das gorjetas doadas para celebrar os bons motoristas durante o aniversário da cidade maravilhosa. A ação é limitada a R$ 30 mil.

"Estimulamos a gorjeta por ser uma forma de reconhecer o bom serviço prestado pelo motorista parceiro, ainda mais em tempos difíceis como o que estamos vivendo. Estudo da FIPE mostra que a renda deles movimenta os pequenos e médios comércios de bairro e ajudam a manter a economia aquecida", explica Ivette Ayala, gerente regional de Operações da 99.



No levantamento realizado pela 99, o carioca também reconhece o empenho desses profissionais autônomos por meio das avaliações no aplicativo. Em 2020, eles receberam uma nota média de avaliação de 4,9 (em uma máxima de cinco) dentre as mais de 27 milhões de corridas com avaliação no Rio.



Há ainda que 26% dos cariocas consideram os motoristas como “muito simpático”, 24% como “bom motorista” e 19% que os motoristas "sabem o caminho".