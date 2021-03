As operações do Pix começaram em 16 de novembro, com transferências fora do horário comercial, sete dias por semana e 24 horas por dia Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 01/03/2021 16:27

A partir desta segunda-feira, os brasileiros podem movimentar mais dinheiro através do Pix. Isso porque o sistema de transferências e pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central (BC) teve o limite aumentado em razão da regra que entrou em vigor neste 1º de março.

Com a norma desta segunda-feira, há alteração na regra sobre o mínimo de movimentação. Até este domingo, o limite equivalia a 50% do previsto para transferências em TED (transferência bancária). Mas, a partir de agora, o limite é de 100% do valor permitido em TED.

A mudança da norma já estava prevista desde o lançamento do sistema de pagamento simultâneo. O BC ressalta que o limite vai depender do perfil do cliente em cada banco. As instituições financeiras podem prever restrições e limites.



O BC informa que os participantes do Pix que não ofertam cartão de débito para seus clientes devem usar como limite de valor, em substituição ao limite de compra disponibilizado para o cartão de débito, nos casos em que esse limite é o parâmetro definido, o limite disponibilizado para a TED. Já aqueles que não ofertam TED para seus clientes devem usar como limite de valor, em substituição ao limite disponibilizado para a TED, nos casos em que esse limite é o parâmetro definido, o limite disponibilizado para a realização de transferências para outras instituições.

Ainda no caso, dos participantes do Pix que não ofertam nem cartão de débito nem TED para seus clientes devem usar como limite de valor, em substituição ao limite de compra disponibilizado para o cartão de débito e ao limite disponibilizado para a TED, nos casos em que esses limites são os parâmetros definidos, o limite disponibilizado para a realização de transferências para outras instituições.

Para saber o limite de transferência por Pix, o cliente precisar entrar em contato com o banco para se informar. Também é possível acessar o aplicativo da instituição financeira para buscas informações.