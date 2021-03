Por iG - Economia

Publicado 02/03/2021 21:28 | Atualizado 02/03/2021 21:29

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que privatizaria todas as empresas estatais do país se pudesse. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), entretanto, o impede de vender a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa.

"Pra mim, estatal boa é a que foi privatizada", disse Guedes em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan. "Essas três o presidente tem dito que não quer privatizar", completou.

Guedes mencionou a Vale do Rio Doce como exemplo de privatização, que foi vendida em 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso. "Eu quero privatizar a Eletrobras, eu quero privatizar Correios, eu quero privatizar todas as outras que sejam possíveis", reforçou.

O ministro defendeu que as privatizações são uma forma de reduzir a dívida pública. "Nós não somos uma geração de covardes que fazem a guerra e jogam a conta para filhos e netos. Nós pagamos uma parte dessa conta", disse, em defesa da adoção de contrapartidas para os gastos com o novo auxílio emergencial e as demais medidas de contenção à crise do novo coronavírus.