Publicado 03/03/2021 12:32

Após o anúncio do tombo de 4,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, o Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo, em 2019 ocupava a 9ª posição e agora caiu para a 12ª, segundo levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating. O comparativo considera o PIB dos países em valores correntes, em dólares.

Segundo o ranking, o Brasil foi ultrapassado em 2020 pela Rússia, Coreia do Sul e Canadá. O levantamento, no entanto, ainda não está completo. Alguns países não divulgaram relatório oficial da economia, consolidados pelo Fundo Monetário internacional. A classificação do FMI deve sair em abril.