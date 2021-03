Itaú informou que não cobra tarifa para transações via Pix de pessoas físicas Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 16:33 | Atualizado 05/03/2021 16:42

Rio - Nesta sexta-feira, o Itaú informou que terminou o período de isenção nas tarifas de transferência via Pix, para os clientes PJ (pessoas jurídicas) que cadastraram o CNPJ como chave Pix em novembro e dezembro de 2020. No fim do ano passado, o banco fez uma oferta para seus correntistas, que liberava por três mês a cobrança de taxas no caso citados acima.

Em nota, o banco afirmou que "não cobra tarifa para transações via Pix de pessoas físicas. Para empresas, o valor das transações varia de acordo com o montante da operação e depende do perfil do cliente, seu segmento e relacionamento com o banco – sendo uma opção de custo menor que das transações de pagamentos e recebimentos atuais – de acordo com práticas do mercado".

Ainda em nota, a instituição financeira esclareceu que "clientes Itaú Empresas já foram informados sobre as condições, e atualmente, aqueles que possuem pacotes de conta corrente com o banco têm isenção de tarifas para a realização de operações via Pix".

Banco do Brasil

Por sua vez, o Banco do Brasil esclareceu que os seus clientes PJ seguem isentos de tarifas no Pix.