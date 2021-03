Valor da aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50 Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 08:15

O concurso 2.350 da Mega-Sena pode pagar R$ 22 milhões neste sábado (6). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.



No concurso anterior, da última quarta-feira (3), uma aposta simples, de Curitiba (PR), levou o prêmio de R$ 2,7 milhões. Outros 59 ganhadores acertaram cinco dezenas e receberam R$ 25,5 mil. Já a quadra pagou R$ 684 para 3.150 apostadores.



Por se tratar de concurso com final zero, o prêmio recebe o adicional de acumulações dos cinco sorteios anteriores, conforme regra da modalidade.



Caso apenas um apostador leve o prêmio principal da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 25,5 mil de rendimento no primeiro mês, informou o banco. Também segundo a instituição financeira, se o ganhador preferir investir em automóveis, pode adquirir 42 carros esportivos de luxo no valor de R$ 520 mil cada.