Neste ano, o Fisco espera receber até 32.619.749 declarações. No ano passado, foram enviadas 31.980.146 declarações. Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 20:01

A Receita Federal recebeu, até esta quarta-feira, 3.437.487 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2021, ano-base 2020.



O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia, estando indisponível somente entre 1 e 5 horas da manhã. No site do órgão, há informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado como deduções.

O prazo para a declaração começou na segunda-feira (1º) e irá até as 23h59 de 30 de abril. Neste ano, o Fisco espera receber até 32.619.749 declarações. No ano passado, foram enviadas 31.980.146 declarações.



Quem perder o prazo de envio terá de pagar multa de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.