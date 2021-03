Por O Dia

15/03/2021

Nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 deste mês, o Procon Estadual do Rio de Janeiro realizará um mutirão virtual de conciliação entre alunos e instituições de ensino privadas. Em função da pandemia, a demanda na autarquia em relação a este segmento teve um aumento de 79% em 2020, se comparado ao ano anterior. Todas as instituições que tiverem alunos querendo conciliar foram convidadas a participar. Os alunos ou responsáveis que desejarem participar já podem se cadastrar por meio do link. Quase a metade dos consumidores inscritos no mutirão (48,9%) não se encontram mais matriculados nas escolas ou universidades. Mais de 90% dos inscritos até o momento querem negociar dívida, apesar de ser possível aderir ao mutirão para outros propósitos, como por exemplo resolver pendências de documentos. Cerca de 70% já tentaram negociar anteriormente com as instituições e não tiveram êxito.Grandes Universidades como Estácio de Sá, Veiga de Almeida e Unigranrio e Escolas como Colégio Mercúrio, Colégio Pica Pau do Recreio, ETERJ e João Paulo II , dentre outros já confirmaram a participação. O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, reforça que “houve um aumento no percentual da evasão escolar, inadimplência e desistência em relação a 2019. Por isso, o mutirão é uma oportunidade tanto para alunos e responsáveis quanto para os representantes das instituições de ensino normalizarem essa relação".O objetivo será solucionar os problemas apresentados pelos consumidores em uma semana especialmente voltada para conciliações que ocorrerão sob a supervisão da equipe de atendimento do Procon-RJ. No entanto, a autarquia reforça que mesmo que a instituição de ensino não tenha confirmado a sua participação no mutirão, o Procon-RJ se tiver reclamação pendente tentará realizar a conciliação.