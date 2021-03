No período da manhã, Bolsonaro relatou que Lira deve colocar um texto sobre a questão em voto e afirmou que "está brigando" sobre o assunto desde que chegou ao poder Fernando Miragaya

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/03/2021 12:32

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira, 15, a apoiadores que tem conversado com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que seja pautado o projeto de lei que trata do "álcool desde a refinaria". Sob pressão de caminhoneiros e apoiadores que reclamam da alta dos derivados de petróleo, Bolsonaro tem movimentado aliados políticos para encontrar uma solução para a questão.

Em novembro de 2019, a Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou relatório que permite aos produtores de etanol vender o combustível diretamente para os postos de combustível, sem que passe por empresa distribuidora.

Atualmente, a venda direta das usinas é vedada por resolução da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O texto está parado desde fevereiro de 2020 aguardando designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

No período da manhã, o presidente relatou que Lira deve colocar um texto sobre a questão em voto e afirmou que "está brigando" sobre o assunto desde que chegou ao poder. "Eu diminuí o imposto do gás de cozinha e do diesel e 19 governadores aumentaram o ICMS", afirmou.

"Dezenove governadores querem que vocês continuem pagando alto o diesel e o gás de cozinha", disse Bolsonaro a apoiadores no Palácio da Alvorada.