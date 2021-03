Leitos de UTI Divulgação/Beto Franzen

15/03/2021

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou nesta segunda-feira (15/03) a suspensão temporária de nove planos de saúde de cinco operadoras. O intervalo da comercialização é devido a reclamações relacionadas a cobertura assistencial. A proibição da venda começa a valer a partir do dia 19.

Ao todo, 47.138 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento.



Além das suspensões, a ANS também divulga a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. Neste ciclo, oito planos de três operadoras terão a venda liberada pelo Monitoramento da Garantia de Atendimento.

Planos de Saúde com Comercialização Suspensa

Unimed Norte/Nordeste Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico

Unihosp Saúde LTDA

Ameplan Assistência Médica Planejada LTDA

Oralclass Assistência Médica e Odontológica LTDA.

Biovida Saúde LTDA