Publicado 15/03/2021 15:22

Em janeiro deste ano, com o reajuste nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foi necessária a adequação da tabela dos salários de contribuição para 2021 no sistema que gera a GFIP, o Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP). A vigência da nova tabela iniciou já em janeiro. Com essa mudança, a Receita Federal e a Caixa Econômica disponibilizaram, em suas páginas na internet, a tabela auxiliar na versão 42.0 para ser utilizada.

No entanto, foi identificado que vários contribuintes ainda não atualizaram o Sefip com a tabela auxiliar na nova versão.



As guias de recolhimento do FGTS e de informações à previdência social (GFIP) geradas pelo Sefip sem a tabela atualizada não serão processadas pela Receita Federal e pelo INSS. Portanto, as informações da GFIP das competências 01 e 02/2021 enviadas no modelo antigo, sem a tabela atualizada versão 42.0, precisam ser corrigidas: para isso, deve-se atualizar a tabela no Sefip, gerar uma nova GFIP e enviar novamente.



Empresas obrigadas ao E-SOCIAL e ao DCTFWeb estão dispensadas da declaração de GFIP. Todas as outras ainda precisam enviar a guia por meio da Sefip com a tabela atualizada na versão 42.0.

Portaria de reajuste



A Portaria n° 477, de 12 de janeiro de 2021, reajustou os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social em 5,45%, ou proporcionalmente, de acordo com a data de início do benefício, se o mesmo ocorreu a partir de 2020, de acordo com a tabela abaixo:

Data de início do benefício Reajuste



Até janeiro de 2020 5,45%

Em fevereiro de 2020 5,25%

Em março de 2020 5,07%

Em abril de 2020 4,88%



Em maio de 2020 5,12%



Em junho de 2020 5,39%



Em julho de 2020 5,07%



Em agosto de 2020 4,61%



Em setembro de 2020 4,23%



Em outubro de 2020 3,34%



Em novembro de 2020 2,42%



Em dezembro de 2020 1,46%