Por O Dia

Publicado 16/03/2021 18:10 | Atualizado 16/03/2021 19:36

A Ultragaz, empresa que atua com soluções em energia para negócios e domicílios de forma segura, eficiente e sustentável, realizará uma promoção exclusiva, de 15 a 20 de março, para comemorar o Dia do Consumidor. No período, o cliente que fizer a compra da recarga do botijão de 13 kg, via app da empresa, ganhará um desconto de R$ 15. Cada cliente poderá fazer um pedido com até duas recargas, e para usufruir do benefício é necessário incluir o cupom de desconto ULTRACLIENTE no campo Cupom e validar a compra.

Essa já é a segunda vez que a Ultragaz realiza uma promoção em grande escala. A primeira foi para a Black Friday de 2020. A iniciativa fortalece a estratégia de ter o cliente sempre no centro, foco permanente da Ultragaz ao promover esse tipo de iniciativa.

Vale lembrar que a promoção só é válida para as praças atendidas pelo aplicativo Ultragaz, disponível para iOS e Android, pelo qual é possível pedir botijões da marca sem sair de casa, com diversas formas de pagamento disponíveis, inclusive online. O app ainda permite que o usuário possa acompanhar seu pedido. Para saber as localidades contempladas e ter acesso ao regulamento da promoção, acesse o site www.ultragaz.com.br.