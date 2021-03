Câmara Federal aprovou a PEC Emergencial nesta quinta-feira Michel Jesus/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados derrubou, nesta quarta-feira (17), o veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao PL 1826/2020 e aprovou o pagamento de indenização de R$ 50 mil aos familiares de profissionais da saúde vítimas de Covid-19. Agora, o texto segue para a votação no Senado.



Segundo o PL, a indenização deve ser paga pelos cofres públicos federais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, assistentes comunitários, técnicos de laboratório e outros que atuem no combate à pandemia.



Até janeiro, 465 médicos e 525 efermeiros morreram vítimas da covid-19, segundo o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Enfermagem.

