Rio - Coronavirus - 24/06/20 - Covid19 - - Coronavirus - Fachada da agencia do Banco do Brasil,na Rua Senador Dantas... Fotos: Estefan Radovicz / Agencia O Dia Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por

Publicado 18/03/2021 19:10

O Banco do Brasil comunicou nesta quinta-feira, 18, que o presidente da instituição, André Brandão, entregou pedido de renúncia ao cargo, com efeitos a partir de 1º de abril. Sendo aceita a renúncia pelo Presidente da República, a indicação do novo presidente do BB seguirá as normas previstas no Estatuto.

Desde janeiro, o ex- comandante da estatal e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) trocam farpas. As discussões foram divulgadas quando o Banco do Brasil anunciou o fechamento de agências e plano de demissão voluntária. Membros do Governo Federal foram contra a medida e articularam a saída de André Brandão. Governistas tinham receio que as mudanças no banco pudessem prejudicar as eleições legislativas.

Publicidade

No início deste mês, o ministro da economia, Paulo Guedes, e os presidentes do Banco Central, Roberto Campos Neto, e da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, entraram em consenso em torno do nome de Eduardo Dacache para assumir a presidência do Banco do Brasil. Dacache é presidente da Caixa Seguridade e é visto como alternativa para manter o perfil administrativo do comando atual.

Embora seja favorito para a presidência do BB, Dacache terá que aguardar a decisão de Jair Bolsonaro, que tem outros nomes a vista. Assessores da presidência da república pedem o vice-presidente de Assuntos Corporativos do BB, Mauro Ribeiro Neto, ou o vice-presidente da rede de varejo do Banco do Brasil, Carlos Motta dos Santos, para chefiar o Banco do Brasil.