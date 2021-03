Luiza trajano Divulgação

Por iG - Economia

Publicado 22/03/2021 08:27

O grupo de empresários Movimento Convergência Brasil, articula no Congresso Nacional a criação de uma renda básica, mesmo após a volta do auxílio emergencial. A ideia é levar parte dos recursos obtidos com as privatizações e com as reformas para as famílias mais vulneráveis.

O grupo foi criado no ano passado, e após a eleição para a presidência de Arthur Lira (PP-AL), começou a planejar a criação da medida. O novo presidente afirmou que as reformas serão prioridade, e conseguiu aprovar a PEC Emergencial.

O grupo é liderado por Elvaristo do Amaral e tem como apoiadores Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do conselho de administração do Grupo Gerdau, Hélio Magalhães, ex-presidente do Citi e presidente do conselho de administração do Banco do Brasil, Helena Nader, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo, e Fabio Barbosa, membro do Conselho das Nações Unidas, entre outros.

Segundo apuração do Estadão, representantes do grupo conversaram recentemente com o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), sobre a proposta. A ideia é transferir 30% de todas as economias obtidas com as reformas para o plano de renda básica.

A estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), é que a economia com os servidores pode alcançar impactos de R$ 202,5 bilhões a R$ 318,5 bilhões em dez anos, a depender do alcance das medidas.

O grupo defende também a privatização de todas as estatais, inclusive Petrobras e Banco do Brasil. Os recursos seriam colocados no BNDES e a cada ano, 5% ou 10% seriam sacados para bancar o programa de renda básica.