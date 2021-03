"A mudança visa a facilitar a identificação de quem cadastrou seu número de celular como chave PIX, simplificando ainda mais a experiência do pagamento com a funcionalidade", avaliou o BC Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Rio - A partir de 1º de abril, os usuários do Pix poderão integrar as listas de contato de seus celulares à ferramenta. O Banco Central (BC) anunciou a mudança na última semana e a medida foi publicada nesta segunda-feira, em resolução, no Diário Oficial da União. Em nota, a instituição informou que a alteração busca facilitar a identificação de quem cadastrou seu número de celular como chave Pix, simplificando ainda mais a experiência do pagamento com a funcionalidade.

A partir desta segunda-feira, as instituições participantes do sistema de pagamentos instantâneos do BC devem informar sobre essa possibilidade de que outros usuários tenham conhecimento sobre a existência de sua chave Pix. A funcionalidade de verificação de chaves registradas se aplica ao número de telefone celular e também ao endereço de e-mail.



A resolução prevê ainda que a informação deve ser concedida em tempo hábil para que os usuários finais tenham condições de solicitar a exclusão de sua chave Pix, se assim desejarem, antes da implementação da funcionalidade.

Alteração cadastral

Outra novidade é que os usuários finais poderão, em caso de mudança no nome, solicitar alteração das informações, como nome completo, nome empresarial e título do estabelecimento, sem a necessidade de excluir e registrar novamente a chave. O Banco Central informou que essa possibilidade facilitará, por exemplo, o ajuste quando uma pessoa alterar o nome em decorrência de casamento, ou uma empresa alterar o nome fantasia do estabelecimento.

Segundo o BC, também fica permitido, a partir de agora, que o usuário final pessoa natural possa solicitar o vínculo de seu nome social à chave Pix. Foi estabelecido ainda no regulamento, que as instituições participantes ficam vedadas de fixar limites para o número de transações Pix, seja de envio ou de recebimento. Essa vedação é necessária para garantir condições competitivas equânimes entre diferentes instrumentos de pagamento.