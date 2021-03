Agências do INSS no estado do Rio fecharão de 26 de março a 1º de abril Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 24/03/2021 20:56 | Atualizado 24/03/2021 21:07

Rio - As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no estado do Rio de Janeiro ficarão fechadas nos dias 26, 29, 30 e 31 de março, além de 1.º de abril, cumprindo Lei Estadual nº 9224 de 24 de março de 2021 que cria três feriados estaduais, nos dias 26 e 31 de março e 1º de abril, além de antecipar os feriados de Tiradentes (21 de abril) e São Jorge (23 de abril) para os dias 29 e 30 de março, respectivamente. O objetivo é ampliar o isolamento social para conter o avanço da Covid-19 no estado fluminense.

O INSS está entrando em contato com segurados que possuem agendamento nas agências do estado, inclusive perícia médica, para informar sobre o cancelamento e reagendar o atendimento. No entanto, algumas pessoas podem estar com cadastro desatualizado, inviabilizando o contato. Caso não receba nenhuma ligação do Instituto, o segurado que possui horário agendado, no período de 26 de março a 1.º de abril deve ligar para o telefone 135 e remarcar o atendimento. O INSS orienta os segurados a não se dirigirem às agências no estado do RJ durante esse período.

Com os feriados antecipados para os dias 26, 29, 30, 31 de março e 1ª de abril, somados ao feriado nacional de sexta-feira (2) e ao fim de semana seguinte, o Rio de Janeiro terá um período sem datas úteis por dez dias, com o objetivo de ampliar o isolamento social.

Quase todos os serviços do INSS podem ser acessados a distância, pelos canais remotos de atendimento, que são o Portal Meu INSS (aplicativo e site gov.br/meuinss) e a Central Telefônica 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.



Pelo Portal Meu INSS, o cidadão pode requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal, encontra também a assistente virtual Helô, que orienta sobre benefícios, esclarece dúvidas e emite senha para acesso à área restrita do portal.



Pelo telefone 135, é possível fazer inscrição na Previdência Social, obter orientações, esclarecer dúvidas, solicitar benefícios e agendar atendimento presencial, entre outros serviços.



Durante o período de fechamento das unidades, o serviço Exigência Expressa também ficará suspenso no Rio de Janeiro. O serviço possibilita ao segurado que já fez algum requerimento ao Instituto entregar cópias de documentação complementar, por meio do depósito em urnas localizadas em frente às agências.



Os segurados que precisarem apresentar documentação complementar nesse período podem anexar cópias digitalizadas dos documentos solicitados no Portal Meu INSS.