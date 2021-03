O Procon-RJ destaca que a pesquisa é um retrato da ocasião em que ela foi realizada e que não há garantia de que os preços encontrados nas datas do levantamento foram mantidos pelos estabelecimentos Agencia O Dia

Publicado 26/03/2021 12:16

O Procon Estadual do Rio de Janeiro realizou, entre os dias 13 e 15 de março, uma pesquisa referente aos preços das caixas de bombons e ovos de páscoa em todo Estado do Rio de Janeiro. Foram visitadas mais de 40 lojas nas zonas Norte, Sul, Centro e Oeste do Município do Rio de Janeiro, na Região dos Lagos, Niterói, Baixada Fluminense, Região Serrana, Campos e Macaé, além de consultas realizadas na Internet.

Entre os ovos de Páscoa mais procurados, o maior percentual de variação de preços encontrado foi de 67% para o Ovo de Páscoa Nestlé Alpino de 185g na Zona Norte. Ele custava R$ 49,99 na Casa e Vídeo e R$29,99 no Prezunic e podia ser encontrado a preços intermediários na Lojas Americanas e Ufa Cascadura.

Já na Zona Sul, a caixa de bombons Ferrero Rocher de 150g foi o produto que sofreu a maior variação percentual (55%) no comparativo de preços entre as lojas dos mercados Mundial, Zona Sul e Lojas Americanas, custando R$23,90 no Mundial e R$36,99 no Zona Sul.

Na Zona Oeste, a maior variação observada foi de 58% no preço da caixa de bombons Ferrero Rocher de 100g, cujo menor valor era R$ 15,80 no Guanabara, frente a R$ 24,99 no Supermarket. Em Niterói, esse produto também foi o que mais variou de preço custando R$ 15,99, no Extra e Lojas Americanas, e R$ 23,90 no Grand Marché, representando 49% de diferença.

No Centro, o levantamento de preços foi realizado em lojas especializadas em chocolates que possuem produtos exclusivos, portanto, os valores estão disponíveis para simples consulta, sem comparativo.

Na Baixada, 39% era a diferença de preços para o Ovo de Páscoa Serenata de Amor de 196g, cujo maior preço (R$ 41,70) foi encontrado no Guanabara e o menor (R$ 29,99) nas Lojas Americanas.

Na Região Serrana, a caixa de bombom Nestlé de 251g apresentou a maior variação percentual de preços, custando R$ 11,99 nas Lojas Americanas e R$ 8,49 no Extra, o que significa uma diferença de 41%. Preços intermediárias foram encontrados no Cavalo Preto e Serra Azul.

Na Região dos Lagos e em Macaé, a diferença mais significativa foi no preço da caixa de Bis (100g). Chegou a variar 80% entre as Lojas Americanas (R$6,29) e o Assaí (R$3,49) da Região dos Lagos. Já em Macaé, essa diferença representou um percentual de 58% entre as Lojas Americanas (R$6,29) e J Pavani (R$ 3,99).

O item que mais variou o preço em Campos foi a caixa de bombons Garoto de 250g (45%), que poderia ser encontrada por R$7,59, no Atacadão, a R$10,99 no Extra.

Na pesquisa online a variação de preços foi pontual e o item que mais oscilou foi o Ovo Lacta Bis Oreo que custava R$ 59,99 no site das Americanas, frente R$ 39,90 no site do Carrefour, representando 50% de diferença na data pesquisada.

O Procon-RJ destaca que a pesquisa é um retrato da ocasião em que ela foi realizada e que não há garantia de que os preços encontrados nas datas do levantamento foram mantidos pelos estabelecimentos. A pesquisa completa pode ser consultada no link: http://bit.ly/ProconPascoa2021.