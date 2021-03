A taxa de desocupação de pessoas entre 18 e 24 anos ficou em 29,8% no 4º trimestre de 2020, segundo o IBGE Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 12:01 | Atualizado 30/03/2021 13:25

Com uma recuperação positiva no início do ano, o Brasil criou 401.639 vagas de emprego formal em fevereiro. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira, o resultado positivo de postos de trabalho com carteira assinada é em decorrência de 1.694.604 admissões e de 1.292.965 desligamentos.

A soma total de empregos com carteira no Brasil chegou a 40.022.748 no mês passado, o que representa uma variação de 1,01% em relação ao mês de janeiro. No primeiro mês do ano, o país abriu 260.353 vagas.

No acumulado do ano de 2021, o Caged registrou saldo de 659.780 empregos, decorrente de 3.269.417 admissões e de 2.609.637 desligamentos (com ajustes até fevereiro deste ano).

Esses resultados são provenientes do programa de complementação de renda a trabalhadores elaborado pelo governo federal no ano passado. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) estabeleceu uma suspensão temporária de contratos de trabalhos ou redução de jornada e salários durante a crise da pandemia do coronavírus. Mas, em compensação, os trabalhadores recebiam uma parcela de quantia do governo. O programa encerrou em dezembro, mas há informações de que será reeditado para este ano.

"Temos que continuar nas medidas emergenciais nesse período. Temos que superar alguns percalços do orçamento para reeditar programas que exigem recursos. Por isso aguardamos os trâmites finais do orçamento para retomar programas", explicou o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco.

Segundo o Caged, os dados revelam saldo positivo no nível de emprego de cinco ativividades econômicas. São elas: Serviços (+173.547 postos), Indústria (+93.621 postos), Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (+68.051 postos), Construção (+43.469 postos) e Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (+23.055 postos).

Verificou-se em fevereiro/2021 que as 5 regiões brasileiras apresentaram saldo positivo:

• Sudeste (+203.213 postos, +1,00%);

• Sul (+105.197 postos, +1,40%);

• Nordeste (+40.864 postos, +0,64%);

• Centro-Oeste (+40.077 postos, +1,19%);

• Norte (+12.337 postos, +0,67%).

Em todo o país, o salário médio de admissão em fevereiro deste ano foi de R$1.727,04. Comparado ao mês anterior, houve redução real de R$ 47,53 no salário médio de contratação, uma variação de queda de 2,68%.

Trabalho Intermitente

Em fevereiro deste ano, houve 19.443 admissões e 14.260 desligamentos na modalidade de trabalho intermitente, gerando saldo de 5.183 empregos, envolvendo 4.001 estabelecimentos contratantes. Um total de 232 empregados celebrou mais de um contrato na condição de trabalhador intermitente.



Do ponto de vista das atividades econômicas, o saldo de emprego na modalidade de trabalho intermitente distribuiu-se por Serviços (+6.144 postos), Construção (+1.278 postos), Indústria geral (+1.086 postos), Agropecuária (+186 postos), e Comércio (-3.511 postos).

Trabalho em Regime de Tempo Parcial

Foram registradas 23.674 admissões em regime de tempo parcial e 17.763 desligamentos, gerando saldo de 5.911 empregos, envolvendo 8.644 estabelecimentos contratantes. Um total de 91 empregados celebrou mais de um contrato em regime de tempo parcial.

Do ponto de vista das atividades econômicas, o saldo de emprego em regime de tempo parcial distribuiu-se por Serviços (+4.065 postos), Indústria Geral (+2.714 postos), Construção (+137 postos), Agropecuária (-87 postos) e Comércio (-918 postos).

Desligamento

Em fevereiro de 2021, houve 17.378 desligamentos mediante acordo entre empregador e empregado, envolvendo 11.695 estabelecimentos, em um universo de 10.702 empresas. Houve 30 empregados que realizaram mais de um desligamento mediante acordo com o empregador.

Do ponto de vista das atividades econômicas, os desligamentos por acordo distribuíram-se por Serviços (8.726 desligamentos), Comércio (3.822 desligamentos); Indústria geral (3.103 desligamentos), Construção (1.230 desligamentos) e Agropecuária (497 desligamentos).