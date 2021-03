Ministro da Economia Paulo Guedes EDU ANDRADE/Ascom/ME

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 30/03/2021 12:39 | Atualizado 30/03/2021 12:45

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 30, que "mais uma vez o vigor e a resiliência da economia superam as expectativas". Ele fez a afirmação ao comentar as 401.639 vagas formais criadas em fevereiro, segundo mostrou nesta data o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

"Temos que admitir que a economia, do ponto de vista do mercado de trabalho, está se recuperando de forma muito forte", disse Guedes, que participou da entrevista coletiva do Caged.

Publicidade

O resultado do mês passado decorreu de 1,694 milhão de admissões e 1,292 milhão de demissões.

Esse foi o melhor resultado para o mês na série histórica, iniciada em 1992. Até então o melhor resultado para fevereiro havia sido em 2011, quando foram criadas 280.799 mil vagas no segundo mês do ano.