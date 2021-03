O novo presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna Tomaz Silva/Agência Brasil

Por iG - Economia

Publicado 31/03/2021 10:09

O novo presidente do conselho diretor da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, tem dito a interlocutores próximos que a política de preços dos combustíveis pode sofrer mudanças estatutárias, segundo apuração do Estadão.

Na avaliação do general, o planejamento estratégico de 2021 a 2025 está "redondinho". Com o apoio dos ministérios da Economia e de Minas e Energia, projeta a manutenção dos desinvestimentos na estatal, como o das oito refinarias já em curso.

Após a saída de quatro diretores do conselho da empresa, além de Castello Branco, foram acionados por Silva e Luna por telefone em tom bastante diplomático. O geral tinha interesse em saber se haviam boas indicações a serem feitas para os postos entre os funcionários de carreira da Petrobras.

O mandato do novo presidente terá início em 12 de abril e terá o desafio de lidar com o preço do petróleo em ascensão no mercado internacional, além da disparada da gasolina e do diesel nas bombas. Em contrapartida, Silva e Luna assumirá a estatal após registro de lucro líquido recorde de 59,9 bilhões de reais no quarto trimestre do ano passado.