Pagamento será feito de forma proporcional ao período de suspensão das atividades Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 17:21 | Atualizado 03/04/2021 17:36

Rio - Com o objetivo de ajudar as micro ou pequenas empresas que tiveram suas atividades suspensas devido às medidas restritivas no Município do Rio, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação lançou o Auxílio Empresa Carioca. Segundo a pasta, a expectativa é salvar até 100 mil empregos na capital fluminense por meio deste aporte financeiro.

De acordo com a iniciativa, será repassado às empresas até um salário mínimo (hoje em R$ 1.100) por funcionário que ganhe, no máximo, três salários mínimos. O pagamento será feito de forma proporcional ao período de suspensão das atividades (10 dias - entre 26 de março e 4 de abril). Em contrapartida, o empresário se compromete a não reduzir o número de empregados por dois meses.

Publicidade

Para fazer a consulta, basta acessar o site: http://auxilioempresacarioca.apps.rio.gov.br/informaCNPJ e informar o CNPJ da empresa. Ainda segundo a secretaria, até quarta-feira, o empresário pode verificar se está apto para receber o benefício. "A expectativa é que nesta próxima semana já entre no ar o site para o cadastro efetivo de quem tiver direito", informou a pasta.

Quais são os requisitos para inscrição?

Publicidade

- Ter suas atividades suspensas pelo decreto municipal 48.644;

- Alvará de funcionamento ativo na cidade do Rio;

Publicidade

- Ser micro ou pequena empresa (conforme a Lei nº 123/2006) em 1º de março de 2021;



- Desempenhar pelo menos uma das atividades econômicas listadas na Lei;



Publicidade

- Se comprometer a não reduzir o número de empregados por dois meses.