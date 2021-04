Movimentação na Saara, centro de comércio popular no Centro Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 15:27 | Atualizado 05/04/2021 15:32

Rio - As recentes paralisações de boa parte das atividades comerciais realizadas desde o dia 26 de março, e previstas até quinta-feira (8) , têm gerado grande impacto nos negócios dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo da cidade do Rio de Janeiro. Segundo levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), 67% dos entrevistados esperam perdas acima de 50% no faturamento durante o período de fechamento.

Para 18,5%, o prejuízo deve ficar em torno de (26% a 50%). Apenas 4,1% dos comerciantes acreditam que haverá queda de (16% a 25%) da receita, seguidos por 0,8% que creem numa redução de (6% a 15%) do faturamento e 1,3% estimam queda de (até 5%) em suas receitas. Somente 8,3% afirmaram que não esperam por queda na receita até o momento. A pesquisa contou com a participação de 711 empresários da capital fluminense e ocorreu entre os dias 3 e 4 deste mês.



O estudo também indica que, entre os 91,7% que tiveram alguma perda, quando questionados se após esse período de interrupção (14 dias) seus negócios suportariam uma nova paralisação, 89,4% acreditam que "não", do outro lado, estão os 10,6% que creem na sobrevivência de suas empresas.



Já para os 10,6% dos entrevistados que suportariam uma nova paralisação, 36,4% afirmam que seus negócios aguentariam essa perda no faturamento por um período superior a 30 dias, seguidos por 27,3% que aguentariam esse prejuízo por até 30 dias. Para 19,7%, os negócios suportariam essa queda na receita somente por 15 dias e 16,6% acreditam que suas empresas só sobreviveriam por até uma semana.