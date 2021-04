O Ministro de Estado da Cidadania, Joao Roma Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência brasil

Publicado 06/04/2021 17:40 | Atualizado 06/04/2021 18:01

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o novo programa social do governo, conhecido como Renda Brasil, está pronto e deve ser lançado em alguns meses. Em evento virtual Itaú Latam Spring Meetings, Guedes afirmou que o governo ouviu os especialistas que criaram o Bolsa Escola e o Bolsa Família para elaborar o programa, mas que a tarefa será do ministro da Cidadania, João Roma, que também fará sugestões para aprimorar a proposta.

Guedes disse ainda que o governo não abandonou a ideia de criar um imposto sobre operações digitais.

Segundo ele, o tributo poderá substituir sete taxas. "Mas não é hora de falar sobre essa proposta, ainda teremos muitas conversas sobre isso."

Acordo do Mercosul com a UE

O ministro da Economia disse ainda esperar um movimento importante em relação ao acordo entre Mercosul e União Europeia em breve. No evento virtual, ele afirmou que o Brasil perdeu participação no comércio exterior nos últimos anos e que estar no bloco de países sul-americanos não colaborou para que houvesse maior inserção internacional. "Acho que iremos na direção correta em termos de práticas e linguagem para o acordo com União Europeia", comentou.

Guedes destacou que a Argentina tinha a maior renda per capita da América do Sul no início do século 20. Em seguida, disse que cabe aos países fazerem escolhas na direção correta rumo a um maior crescimento econômico.

Sobre o Brasil, ele disse que o País perdeu a dinâmica de crescimento nos últimos 30 anos e que mesmo registrando gastos relevantes em educação na proporção do PIB, permanece entre os últimos no ranking do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). "Não estou acusando ninguém, mas não estávamos andando na direção correta", afirmou.