Publicado 09/04/2021 19:39

A Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) se reuniu nesta sexta-feira, por videoconferência, e aprovou por unanimidade o plano de trabalho proposto pela presidente, deputada Renata Souza (PSOL). A comissão pretende se reunir com as secretarias estaduais e municipais das pastas de Assistência Social, Saúde, Meio Ambiente e Trabalho e Renda, além de núcleos universitários de pesquisa que se dedicam a regiões mais vulnerabilizadas.

Renata Souza destacou a importância de serem realizadas diligências, desde que sejam respeitados os protocolos de segurança relacionados à pandemia de covid-19. “É muito importante fazermos diligências em municípios estratégicos, onde há muita miséria, apesar de possuírem boa arrecadação financeira. Mas é claro que isso depende da classificação de risco de contágio por coronavírus nesses locais”, frisou a deputada.

Já a deputada Zeidan (PT) ressaltou a necessidade de conhecer também boas práticas de assistência social. "Acho que devemos visitar também municípios com IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) positivo, como Niterói e Maricá, que realizam ações e políticas públicas bem sucedidas no atendimento à população de extrema pobreza. Assim poderemos contribuir com propostas aos municípios que enfrentam maiores dificuldades no combate à miséria”, considerou.

A comissão tem como vice-presidente a deputada Enfermeira Rejane (PCdoB), como relator o deputado Flávio Serafini (PSol) e os demais membros efetivos são as deputadas Zeidan e Martha Rocha (PDT). O deputado Waldeck Carneiro (PT) é membro suplente.