Petróleo dispara após queda das reservas americanas

Por AFP

Publicado 14/04/2021 19:51

Os preços do petróleo dispararam, após a queda maior do que o previsto das reservas comerciais de óleo cru dos Estados Unidos, um sinal positivo para a demanda.

A alta do petróleo se acentuou após a divulgação do relatório sobre as reservas americanas na semana passada, que mostrou uma baixa pela terceira semana consecutiva, muito maior do que a esperada pelos analistas, enquanto os estoques de gasolina cresceram levemente.

Os fundamentos do mercado de petróleo estão mais fortes, assinalou hoje a Agência Internacional de Energia (AIE), ao revisar para cima sua previsão de demanda para 2021.