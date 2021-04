Já o beneficiário que está com o Caixa Tem bloqueado precisa ir até uma agência para regularizar a situação Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por Brasil Econômico

Publicado 16/04/2021 08:58

O auxílio emergencial retornou em 2021, com valores menores, mas as filas continuam do mesmo tamanho. O beneficiário que tiver o dinheiro depositado na conta de acordo com calendário antecipado pode optar por outros meios de utilizar o benefício para evitar as horas perdidas na fila da Caixa.

O valor depositado pode ser movimentado pelo próprio aplicativo Caixa Tem, utilizado para consultar o saldo. O programa também conta com opção de pagamento de boletos, compras pela internet ou nas maquininhas por meio do QR Code, que é um gerador de códigos que podem ser lidos pela câmera do celular.

Publicidade

Outra possibilidade é o cadastro em empresas de tecnologia financeira que tem a capacidade de gerar boletos, como o Nubank, por exemplo. Nesses casos, é necessário ficar atento às taxas desses serviços. Outra opção é utilizar o Pix, quando o benefício já estiver sido depositado pela Caixa.

Já o beneficiário que está com o Caixa Tem bloqueado precisa ir até uma agência para regularizar a situação. As unidades da Caixa abrem das 8h às 13h e é necessário estar com documento com foto para desbloquear o programa.

Publicidade

Já a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a sexta, das 7h às 22h. Há ainda o site https://www.caixa.gov.br/auxilio

Veja como fazer:

Transferência para outros bancos

Publicidade

Beneficiários do Bolsa Família podem sacar e transferir o valor no mesmo dia em que ele é liberado pela Caixa. Demais beneficiários devem aguardar a data de liberação do saque. Ambos não precisam pagar taxas para liberação.

Acesse o Caixa Tem, coloque a senha e CPF Clique na opção “Transferir dinheiro” Escolha a modalidade de transferência Selecione o banco para qual deseja transferir Informe a agência, sem o dígito Clique para prosseguir Informe o número da conta, sem os zeros à esquerda e o dígito Agora, informe o dígito Informe para qual categoria de conta vai transferir Digite o CPF do titular da conta que vai receber o valor Informe o nome completo do titular, sem acentos Coloque o valor que deseja transferir Confira as informações e confirme

Utilizando o Pix

O beneficiário do auxílio emergencial 2021 pode usar novo sistema que permite fazer pagamentos ou transferir dinheiro para outra pessoa ou empresa instantaneamente.