Nascidos em julho recebem primeira parcela do auxílio emergencial 2021 nesta terça Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 07:00

Rio - Os nascidos no mês de julho receberão a primeira parcela do auxílio emergencial 2021 nesta terça-feira (20). O crédito será feito na Conta Poupança Social Digital, da Caixa Econômica Federal, e após a confirmação do depósito, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. Os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 3 também receberão o benefício hoje.

O novo calendário de pagamento foi divulgado pelo Governo Federal na última quinta-feira (17). (Confira o calendário completo ao fim do texto).

A expectativa é que a nova rodada do auxílio alcance cerca de 40 milhões de pessoas. Serão pagos entre abril e agosto deste ano quatro parcelas de R$ 150 (para pessoas que moram só), R$ 250 (para famílias de duas ou mais pessoas) e R$ 375 (para mães chefes de família monoparental). Somente uma pessoa por família poderá receber o benefício.

Confira o calendário de pagamento do auxílio emergencial 2021:

06/04 - nascidos em janeiro

09/04 - nascidos em fevereiro

11/04 - nascidos em março

13/04 - nascidos em abril

15/04 - nascidos em maio

18/04 - nascidos em junho

20/04 - nascidos em julho

22/04 - nascidos em agosto

25/04 - nascidos em setembro

27/04 - nascidos em outubro

29/04 - nascidos em novembro

30/04 - nascidos em dezembro

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em abril:



16 de abril - Beneficiários com NIS de final 1

19 de abril - Beneficiários com NIS de final 2

20 de abril - Beneficiários com NIS de final 3

22 de abril - Beneficiários com NIS de final 4

23 de abril - Beneficiários com NIS de final 5

26 de abril - Beneficiários com NIS de final 6

27 de abril- Beneficiários com NIS de final 7

28 de abril - Beneficiários com NIS de final 8

29 de abril - Beneficiários com NIS de final 9

30 de abril - Beneficiários com NIS de final 0